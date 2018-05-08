Загострення на Донбасі: двох українських бійців поранено

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь із 122 мм артилерії

Упродовж минулої доби ситуація на Донбасі залишалася напруженою. Російсько-окупаційні війська і далі грубо порушують Мінські домовленості. Про це повідомляє у Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил. «Бойові дії тривали по всій лінії розмежування. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. У районах населених пунктів



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Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь із 122 мм артилерії

Упродовж минулої доби ситуація на Донбасі залишалася напруженою. Російсько-окупаційні війська і далі грубо порушують Мінські домовленості.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил.

«Бойові дії тривали по всій лінії розмежування. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. У районах населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону, подавляли вогневі засоби противника та не допустили просунення окупаційних військ углиб нашої території», - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь із 122 мм артилерії по населеному пункту Зайцеве. Грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, артилерійськими обстрілами бойовики руйнують житлові будинки. Тільки впродовж минулого дня у Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів.

Під час бойових дій, двох українських військовослужбовців поранено. Наразі їм надано кваліфіковану медичну допомогу та евакуйовано до госпіталю.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, п'ятьох поранено.

За позаминулу добу, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація загострилася. Бойові дії тривали по всій лінії зіткнення, противник 80 разів порушував Мінські домовленості.