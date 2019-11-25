Вибори у Гонконзі: перемагають опозиційні кандидати



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У голосуванні взяли участь 2,9 мільйона людей

Перемогу у своїх округах здобув 201 опозиційний кандидат проти лише 28 кандидатів, які підтримують Пекін

На місцевих виборах в районні ради Гонконгу з великим відривом перемагають опозиційні кандидати з продемократичного руху.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, за останніми даними, перемогу у своїх округах здобув 201 опозиційний кандидат проти лише 28 кандидатів, які підтримують Пекін. Ще 12 кандидатів вважаються незалежними, результати щодо ще 211 місць в районних радах поки невідомі.

У голосуванні взяли участь 2,9 мільйона людей, явка склала 71%. У 2015 році явка була значно нижчою — 47%.

Продемократичні протестувальники, які вже шостий місяць влаштовують акції у Гонконгу, хочуть надіслати цим голосуванням сигнал Пекіну зі своїми вимогами демократичних змін, тоді як пропекінські кандидати закликали підтримати їх і продемонструвати «втому» від нескінченних акцій протесту і безладів.

Попри те, що з кінця минулого тижня протистояння між демонстрантами й гонконзькою поліцією загострилося, вибори відбулися у спокійній атмосфері.розслідування випадків насильства силовиків над протестувальниками та відставки самої Лем.