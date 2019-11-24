Народний депутат пробачив глухонімого. Справу про погрозу вбивством «слузі народу» закрили



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Депутат від партії «Слуга народу» Олексій Жмеренецький Скріншот з відео

Відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження

Шепетівський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження щодо мешканця Києва, якого обвинувачували за ч.1 ст.129 КК України («Погроза вбивством»). Про це зазначено в ухвалі суду від 19 листопада.

Потерпілим у цій справі виявився народний депутат від партії «Слуга народу» у 190 окрузі Олексій Жмеренецький, повідомляє видання НГП.

За даними досудового розслідування, 13 липня 2019 року близько 14 год. 00 хв двоє чоловіків, один з яких глухонімий обвинувачений (інвалід з дитинства з вадами слуху та мови), прибули зі столиці до Шепетівки. Поблизу офісу кандидата в народні депутати чоловіки зустріли Жмеренецького, якому в усній формі висловили погрозу вбивством, повідомивши наступне: «Зникни з даного округу, як кандидат у депутати, якщо не хочеш бути «дирявим». Після цього політик написав заяву в поліцію.

24 жовтня на підготовче засідання потерпілий нардеп не прибув, але направив позовну заяву про відшкодування йому моральної шкоди на суму 100 тис. грн.

Проте через місяць політик різко змінив свою думку. На судовому засіданні 19 листопада Олексій Жмеренецький заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою від обвинувачення та залишення цивільного позову без розгляду. Обвинувачений та його адвокат підтримали клопотання «слуги народу».

Суд наголосив, що відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, що передбачено ч.4 ст. 26 КПК України. Таким чином, кримінальне провадження було закрито, а всі речові докази, крім запису з камери зовнішнього відеоспостереження, повернули обвинуваченому та іншим учасникам процесу.

Додамо, що за ч.1 ст.129 КК України передбачено покарання у вигляді арешту до шести місяців або обмеження волі до двох років.