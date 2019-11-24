Клаус Йоганніс вдруге обраний президентом Румунії, - екзитполи
У Румунії відбувся другий тур виборів президентаЧинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі президентських виборів, свідчать дані екзит-полів.
За даними компанії IRES, Йоганніс отримує 66,5 відсотка й перемагає колишню прем’єрку і лідерку Соціал-демократичної партії Віоріку Денчиле.
Водночас компанія CURS-Avangarde повідомляє, що Йоганніс здобув 64 відсотки.
Згідно з підрахунками Центральної виборчої комісії явка в другому турі виборів була на рівні близько 50%.
У жовтні парламент висловив Денчиле недовіру. Замість неї прем’єр-міністром Румунії став лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Лудовік Орбан.
Вперше Йоганніс обраний президентом Румунії в грудні 2014 року.
Йоганніс займає проєвропейську позицію, його партія прийшла до влади на початку листопада, коли уряду на чолі із Денчіле оголосили вотум недовіри. Уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів Європейського Союзу.
Джерело: Радіо Свобода