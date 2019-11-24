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    Клаус Йоганніс вдруге обраний президентом Румунії, - екзитполи

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    Йоганніс перемагає на виборах президента Румуні в другому турі - Клаус Йоганніс вдруге обраний президентом Румунії, - екзитполи
    Йоганніс перемагає на виборах президента Румуні в другому турі

    У Румунії відбувся другий тур виборів президента

    Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі президентських виборів, свідчать дані екзит-полів.

    За даними компанії IRES, Йоганніс отримує 66,5 відсотка й перемагає колишню прем’єрку і лідерку Соціал-демократичної партії Віоріку Денчиле.

    Водночас компанія CURS-Avangarde повідомляє, що Йоганніс здобув 64 відсотки.

    Згідно з підрахунками Центральної виборчої комісії явка в другому турі виборів була на рівні близько 50%.

    У жовтні парламент висловив Денчиле недовіру. Замість неї прем’єр-міністром Румунії став лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Лудовік Орбан.

    Вперше Йоганніс обраний президентом Румунії в грудні 2014 року.

    Йоганніс займає проєвропейську позицію, його партія прийшла до влади на початку листопада, коли уряду на чолі із Денчіле оголосили вотум недовіри. Уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів Європейського Союзу.

    Джерело: Радіо Свобода

    вибори Румунія партії президент парламент
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