Клаус Йоганніс вдруге обраний президентом Румунії, - екзитполи



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Йоганніс перемагає на виборах президента Румуні в другому турі

У Румунії відбувся другий тур виборів президента

Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі президентських виборів, свідчать дані екзит-полів.

За даними компанії IRES, Йоганніс отримує 66,5 відсотка й перемагає колишню прем’єрку і лідерку Соціал-демократичної партії Віоріку Денчиле.

Водночас компанія CURS-Avangarde повідомляє, що Йоганніс здобув 64 відсотки.

Згідно з підрахунками Центральної виборчої комісії явка в другому турі виборів була на рівні близько 50%.

У жовтні парламент висловив Денчиле недовіру. Замість неї прем’єр-міністром Румунії став лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Лудовік Орбан.

Вперше Йоганніс обраний президентом Румунії в грудні 2014 року.

Йоганніс займає проєвропейську позицію, його партія прийшла до влади на початку листопада, коли уряду на чолі із Денчіле оголосили вотум недовіри. Уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів Європейського Союзу.

Джерело: Радіо Свобода