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    Події в Україні

    У Львові відбулась акція на підтримку акцій протесту в Гонконзі

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    <p>У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі</p> - У Львові відбулась акція на підтримку акцій протесту в Гонконзі

    У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі

    Фото УНН

    Ми теж шість років тому боролись за Україну – учасниця акції

    У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі.

    Про це повідомив кореспондент УНН у Львові. 

    Люди тримали в руках плакати з написами: «Вільний Гонконг», «Боротьба за Гонконг».

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    «Ми теж шість років тому боролись за Україну. Тому я сьогодні тут. Таким чином висловлюємо підтримку та солідарність жителям Гонконгу в боротьбі з комунізмом», – розповіла учасниця акції Валентина.

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