У Львові відбулась акція на підтримку акцій протесту в Гонконзі



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У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі Фото УНН

Ми теж шість років тому боролись за Україну – учасниця акції

У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі.

Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

Люди тримали в руках плакати з написами: «Вільний Гонконг», «Боротьба за Гонконг».

«Ми теж шість років тому боролись за Україну. Тому я сьогодні тут. Таким чином висловлюємо підтримку та солідарність жителям Гонконгу в боротьбі з комунізмом», – розповіла учасниця акції Валентина.

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Нагадаємо, поліція Гонконгу штурмувала університет, в якому забарикадувалися студенти.