У Львові відбулась акція на підтримку акцій протесту в Гонконзі
У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі
Фото УНН
Ми теж шість років тому боролись за Україну – учасниця акції
У Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі.
Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Люди тримали в руках плакати з написами: «Вільний Гонконг», «Боротьба за Гонконг».
«Ми теж шість років тому боролись за Україну. Тому я сьогодні тут. Таким чином висловлюємо підтримку та солідарність жителям Гонконгу в боротьбі з комунізмом», – розповіла учасниця акції Валентина.
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