Вибухи на складі боєприпасів у Ічні: прокуратура досі не оголосила жодної підозри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибухи боєприпасів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони на Чернігівщині

Досі триває розслідування за статтями «диверсія» і «недбале ставлення до військової служби»

Через вибухи на складі боєприпасів у Ічні на Чернігівщині, які прокуратура назвала диверсією, поки не оголосили жодної підозри. Причину детонації боєприпасів також не встановили.

Про це військова прокуратура Чернігівського гарнізону повідомила «Радіо Свобода».

У відомстві заявили, що триває розслідування за статтями «диверсія» і «недбале ставлення до військової служби».

«У ході досудового розслідування причину детонації боєприпасів не встановлено, відпрацьовуються основні слідчі версії, триває проведення комплексної пожежно-технічної, вибухо-технічної, судово-хімічної, безпеки життєдіяльності та військової експертизи», — розповіли в прокуратурі.

Також у відомстві зазначили, що розмір завданих збитків остаточно не встановлено, «триває судова товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння».

Як відомо, у Чернігівській області в ніч на вівторок, 9 жовтня, почалися вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони. Був закритий повітряний простір у радіусі 20 кілометрів. Призупинений рух залізничного та автомобільного транспорту. Через вибухи на Чернігівщині було евакуйовано 12,3 тис. осіб.

У Міноборони заявили, що станом на вечір 10 жовтня пожежу на території арсеналу повністю ліквідували.

13 жовтня ДСНС повідомила, що вибухи на арсеналі Міноборони під Ічнею припинилися. СБУ вважає, що пожежа на арсеналі сталася внаслідок диверсії.

Пізніше стало відомо, що військова прокуратура Центрального регіону України засекретила справу вибухів в Ічні.