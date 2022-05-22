Вибухи в Миколаєві: ворог обстрілює забороненими касетними снарядами

Мер міста закликав мешканців триматись подалі від вікон

У Миколаєві ввечері у неділю, 22 травня, знову чути вибухи над місто. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що лунають вибухи касетних снарядів. Про це мер Миколаєва написав на сторінці у Telegram.

Міський голова закликав жителів Миколаєва дотримуватися правил безпеки.

«Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін!», – коротко написав очільник міста.

Поки невідомо, куди саме в місті прилетіли снаряди окупантів, чи є жертви або руйнування.

Зазначимо, що касетні боєприпаси загрожують цивільному населенню. Касетні боєприпаси – це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять десятки або навіть сотні менших суббоєприпасів.

Це можуть бути міни або снаряди різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні, хімічні).

Після запуску касетна бомба або ракета гальмує у заданій точці та розкидає мініснаряди по великій площі - розміром з одне або два футбольних поля. Це дозволяє одній бомбі-носію знищити безліч цілей замість однієї.

Саме тому застосування касетних бомб у населених районах вважається тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права. Це заборонене конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року.

Нагадаємо, увечері 21 травня загарбники також обстрілювали Миколаїв касетними снарядами.

До слова, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.