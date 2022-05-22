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    У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів

    У Миколаєві чути вибухи - У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів
    У Миколаєві чути вибухи
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Місцева влада закликає людей перебувати в укриттях

    У Миколаєві люди повідомили про вибухи, які було чутно. Людей закликають перебувати в укриттях. Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Мер Миколаєва повідомив про вибухи о 23:40 21 травня.

    «У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двох стін!» – написав Олександр Сєнкевич.

    Окрім того, ЗМІ повідомили про вибухи на Херсонщині. Попередньо мовиться про «приліт» по області. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що російські окупанти запускають реактивну систему залпового вогню у сторону Миколаєва. На даний час влада Херсонщини офіційно не повідомляла про вибухи.

    Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна місцева влада Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів