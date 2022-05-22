Місцева влада закликає людей перебувати в укриттях

У Миколаєві люди повідомили про вибухи, які було чутно. Людей закликають перебувати в укриттях. Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва повідомив про вибухи о 23:40 21 травня.

«У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двох стін!» – написав Олександр Сєнкевич.

Окрім того, ЗМІ повідомили про вибухи на Херсонщині. Попередньо мовиться про «приліт» по області. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що російські окупанти запускають реактивну систему залпового вогню у сторону Миколаєва. На даний час влада Херсонщини офіційно не повідомляла про вибухи.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.