Військові втримали переправу через Сіверський Донець, у ворога – втрати

ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець

Окупанти втратили щонайменше одну батальйонну тактичну групу, понтонне мостове обладнання, знищено кілька одиниць техніки

На Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати. Про це повідомляє у Facebook 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.

«Росіяни планували здійснити передислокацію особового складу і важкої бронетехніки через понтонну переправу, через річку Сіверський Донець поблизу Серебрянки. Але форсування росіянами річки Сіверський Донець – місія нездійсненна, завдяки воїнам 30 ОМБр та іншим силовим структурам», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти втратили значні сили – щонайменше одну батальйонну тактичну групу, понтонне мостове обладнання було виведене з ладу під час форсування річки, знищено кілька одиниць техніки та кілька десятків особового складу.

Сіверський Донець в Україні протікає через Харківську, Луганську й Донецьку області.

Намагаючись наступати на сході України, російська армія неодноразово намагалася переправитися через Сіверський Донець. Зокрема, операцію на переправі було проведено 11 травня поблизу Кремінної Луганської області, вона закінчилася розгромом армії РФ, було знищено 80 одиниць техніки, серед них танки, БМП і БТР. Втрати особового складу становили приблизно 485 людей убитими або пораненими, повідомляв американський Інститут дослідження війни.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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