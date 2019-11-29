Віцепрем’єр Кулеба назвав дозвіл на переробку батарейок кроком на шляху до ЄС



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Громадський рух «Батарейки, здавайтеся» отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок

Організація «Батарейки, здавайтеся» вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС

Україна відправить 20 тонн батарейок на переробку у Румунію.

Про це у Twitter написав віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Батарейки здалися. Організація «Батарейки, здавайтеся» вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС! 20 тонн поїдуть до Румунії. Реформа системи відходів за європейськими стандартами — це крок на шляху до ЄС», - зазначив він.

Як раніше повідомлялося, український громадський рух «Батарейки, здавайтеся» отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок на заводі GreenWEEE в Румунії.

На сьогодні рух «Батарейки, здавайтеся» уже підтримують 786 фізичних осіб та 33 компанії.