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    Віцепрем’єр Кулеба назвав дозвіл на переробку батарейок кроком на шляху до ЄС

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    Громадський рух &laquo;Батарейки, здавайтеся&raquo; отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок - Віцепрем’єр Кулеба назвав дозвіл на переробку батарейок кроком на шляху до ЄС
    Громадський рух «Батарейки, здавайтеся» отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок

    Організація «Батарейки, здавайтеся» вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС

    Україна відправить 20 тонн батарейок на переробку у Румунію.

    Про це у Twitter написав віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

    «Батарейки здалися. Організація «Батарейки, здавайтеся» вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС! 20 тонн поїдуть до Румунії. Реформа системи відходів за європейськими стандартами — це крок на шляху до ЄС», - зазначив він.

    Як раніше повідомлялося, український громадський рух «Батарейки, здавайтеся» отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок на заводі GreenWEEE в Румунії.

    На сьогодні рух «Батарейки, здавайтеся» уже підтримують 786 фізичних осіб та 33 компанії.

    ЄС екологія реформа Румунія Україна
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