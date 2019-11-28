Лісівники Вінниччини вводять модрину європейську до лісових насаджень



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Лісівники Вінниччини порівняно нещодавно почали вводити модрину європейську до лісових насаджень

Модрина – єдина хвойна порода в Україні, що скидає на зиму голколисточки.

Створюючи лісові культури модрини європейської, лісівники Вінниччини виконують водночас два надважливих завдання: формують високопродуктивні та біологічно стійкі насадження.

Враховуючи фактор глобального потепління і всихання аборигенних хвойних порід (сосна, ялина), наразі дуже вигідно висаджувати модрину європейську. Адже ця порода стійка до посушливих кліматичних умов та високих температур, має хорошу опірність до нашестя шкідників та хвороб дерев. Крім того, ця порода швидкоростуча, відзначається доброю приживлюваністю, витривалістю, не вимоглива до ґрунтових умов. Модрина має цінну деревину, надзвичайно міцну і довговічну.

Саме тому її називають хвойним дубом. Здавна деревина модрини використовувалась у суднобудуванні, вагонобудуванні, у гідротехнічних спорудах (виготовлення водоспусків, труб, паль тощо), використовувалась для телеграфних і телефонних стовпів, будівництва будинків. А ще її використовують у фармакології, хімічній промисловості, косметології тощо. Тобто це перспективна лісова порода в усіх значеннях.

На сьогодні усі 11 держлісгоспів Вінницького ОУЛМГ вводять до складу лісових насаджень модрину європейську. У 2014 році, наприклад, лісгоспами вирощено 34 тис. шт. стандартного садивного матеріалу модрини, а уже у 2018 році – 176 тис. шт., у 2019 – майже 100 тис. шт. Сіянці вирощують також із закритою кореневою системою. Приміром, цього року 35 тис. шт. таких сіянців у касетах виростили у Михайлівському лісництві Вінницького держлісгоспу. Для створення якісного посадматеріалу у цьому році лісгоспи заготовили 24 кг насіння модрини. Це дуже трудомісткий процес, адже насіння цієї хвойної породи надто дрібне, шишки – теж малого розміру, тому для наших лісівників такий об’єм зібраного насіння – велика праця.

Тож сподіваємося, що ця праця матимеме хороші результати. І за кілька років цю чудову лісову породу впізнаватимуть на Поділлі і знатимуть: якщо восени лісове хвойне дерево має гарну золотисту хвою, значить, модрина європейська готується до зимового спокою.