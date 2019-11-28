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    У світі

    Кити можуть врятувати планету від глобального потепління - вчені

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    Вчені закликають збільшити чисельність китоподібних до рівня, який був до масового полювання на них. Зараз налічується близько 1,3 мільйона особин, раніше цей показник становив - 4-5 мільйонів - Кити можуть врятувати планету від глобального потепління - вчені
    Вчені закликають збільшити чисельність китоподібних до рівня, який був до масового полювання на них. Зараз налічується близько 1,3 мільйона особин, раніше цей показник становив - 4-5 мільйонів

    Кити здатні зв'язувати величезну кількість вуглекислого газу, - екологи

    Великі кити можуть врятувати людство від глобального потепління. Про це повідомляється в доповіді експертів Міжнародного валютного фонду, пише Naked Science.

    Еколог Ральф Чамі і його колеги стверджують, що кити здатні зв'язувати величезну кількість вуглекислого газу. А якщо відновити їхню популяцію, то вони допоможуть вивести зайві парникові гази з атмосфери.

    Вчені закликають збільшити чисельність китоподібних до рівня, який був до масового полювання на них. Зараз налічується близько 1,3 мільйона особин, раніше цей показник становив - 4-5 мільйонів.

    За підрахунками фахівців, кожен великий кит протягом життя може зв'язати близько 30 тонн вуглекислого газу. А після його смерті вивести цю масу з атмосфери. Наприклад, середнє дерево зв'язує всього 2,2 тонни вуглекислоти за сторіччя.

    Крім того, кити стимулюють зростання фітопланктону, що поглинає вуглекислий газ. Збільшення біомаси фітопланктону всього на 1% дозволить зафіксувати додатково сотні мільйонів тонн, що еквівалентно посадці приблизно двох мільярдів дерев.

    екологія клімат тварини повітря
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