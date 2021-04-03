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    Віцепрем’єрка з євроінтеграції пояснила, навіщо доєдналася до «Слуги народу»

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    &laquo;Партійне питання з мого боку ніяким чином не просувалося&raquo;, &ndash;&nbsp;Стефанішина - Віцепрем’єрка з євроінтеграції пояснила, навіщо доєдналася до «Слуги народу»
    «Партійне питання з мого боку ніяким чином не просувалося», – Стефанішина
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Стефанішина: Я погодилася на цю пропозицію з умовою

    До політради партії «Слуга народу» нещодавно ввійшла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. В інтерв’ю «Главкому» вона розповіла про причини такого рішення.

    Стефанішина повідомила, що включення до політради було несподіванкою, бо партійна робота – це те, чим вона ніколи не займалася.

    «Партійне питання з мого боку ніяким чином не просувалося. Пролунала пропозиція від керівництва партії, мотивована тим, що запускається нова структура партії, формується політична рада, яка має стати рушієм ідеологічної роботи. Мені, як одному з лідерів європейського вектора, запропонували долучитися саме до політради, передусім, аби розвивати міжнародний напрямок «Слуги народу». Я погодилася на цю пропозицію з умовою, що, поки я є членом уряду, не зможу багато часу приділяти роботі в політичній раді», – розповіла вона.

    Водночас Стефанішина бачить достатньо багато можливостей для розвитку партії в міжнародному напрямку і впевнена, що робота в політраді буде цікавою.

    Нагадаємо, в березні партія «Слуга народу» обрала членів нового керівного органу – політичної ради, куди, зокрема, увійшли деякі члени Кабінету міністрів.

    Так, серед обраних членів політради – міністр культури Олександр Ткаченко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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    Теги: партії партія Слуга народу робота Ольга Стефанішина
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