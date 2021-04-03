Віцепрем’єрка з євроінтеграції пояснила, навіщо доєдналася до «Слуги народу»

Стефанішина: Я погодилася на цю пропозицію з умовою

До політради партії «Слуга народу» нещодавно ввійшла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. В інтерв’ю «Главкому» вона розповіла про причини такого рішення.

Стефанішина повідомила, що включення до політради було несподіванкою, бо партійна робота – це те, чим вона ніколи не займалася.

«Партійне питання з мого боку ніяким чином не просувалося. Пролунала пропозиція від керівництва партії, мотивована тим, що запускається нова структура партії, формується політична рада, яка має стати рушієм ідеологічної роботи. Мені, як одному з лідерів європейського вектора, запропонували долучитися саме до політради, передусім, аби розвивати міжнародний напрямок «Слуги народу». Я погодилася на цю пропозицію з умовою, що, поки я є членом уряду, не зможу багато часу приділяти роботі в політичній раді», – розповіла вона.

Водночас Стефанішина бачить достатньо багато можливостей для розвитку партії в міжнародному напрямку і впевнена, що робота в політраді буде цікавою.

Нагадаємо, в березні партія «Слуга народу» обрала членів нового керівного органу – політичної ради, куди, зокрема, увійшли деякі члени Кабінету міністрів.

Так, серед обраних членів політради – міністр культури Олександр Ткаченко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Читайте також інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Нам тісно в нинішній європейській політиці сусідства