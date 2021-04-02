Віцепрем’єрка Стефанішина розказала, як українці відкрили очі Німеччині на «Північний потік-2»

«Північний потік-2» – це план Росії із розхитування західного світу»

У Берліні відбувся 4-й Українсько-німецький економічний форум, де було порушене питання проєкту «Північний потік-2». Учасниця форуму, віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Главкому» розповіла про деталі візиту до Німеччини.

Стефанішина підкреслила, що зустріч у Німеччині була дуже важливою. Українцям потрібно активніше доносити свою позицію щодо «Північного потоку-2».

«Треба усвідомлювати, що в посольстві Росії в Берліні працює понад 300 людей, які мають широке коло контактів. Звичайно, я відчувала цю диспропорцію й дисбаланс, пов’язаний із тим, що російські спецслужби та російська пропаганда працюють у режимі 24/7 у всіх столицях, зокрема в Берліні. Наша делегація була, як ковток свіжого повітря, яка трошки розворушила й розбила певні міфи, що «Північний потік-2» – це економічна справа», – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка розповіла, що українська делегація була в Німеччині в той момент, коли тривала активна фаза розгляду США рішення про впровадження санкцій за «Північний потік-2». «Лунало дуже багато різних компромісних теорій про те, як може виглядати цей компроміс між Берліном і Вашингтоном», – розповла вона.

Стефанішина додала, що дискусія точилася навколо того, якою ж має бути правильна економічна формула, за якою б українці припинили не підтримувати «Північний потік-2»: «У нас був дуже однозначний меседж про те, що будь-які перемовини щодо послаблення санкційного режиму мають враховувати безпекові гарантії України, і жодним чином не йдеться про якісь фінансові переваги».

Стефанішина додала, що закінчення будівництва газопроводу – це початок нової великої геополітичної гри Росії, яка не матиме строків давності. «І треба розуміти, що поки ми тут вагаємося між різними консенсусами, Росія продовжує будувати газопровід і продовжує реалізовувати свій план розхитування західного світу й демократії», – розповіла Стефанішина.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

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