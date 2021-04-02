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    «Весь світ цього чекає». В уряді розповіли, чому Байден досі не подзвонив Зеленському

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    Стефанішина розповіла, чому досі не призначили посла США в Україні - «Весь світ цього чекає». В уряді розповіли, чому Байден досі не подзвонив Зеленському
    Стефанішина розповіла, чому досі не призначили посла США в Україні
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Віцепрем’єрка Стефанішина: важливий не сам факт дзвінка, а його зміст

    Президент США Джозеф Байден має дуже гарне розуміння української теми. Із ним Володимир Зеленський може обговорити безпекову ситуацію, Донбас та окупацію Криму. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

    Стефанішина прокоментувала, чому Байден досі не подзвонив президенту Володимиру Зеленському: «Цей дзвінок міг би відбутися в будь-який час. Однак для нас важливо, як і для Вашингтону, не сам факт дзвінка, а зміст. Це не може бути дзвінок заради дзвінка. Ми розуміємо, що весь світ цього чекає, бо новообраний президент США має дуже гарне розуміння українського файлу, і з ним ми можемо предметно обговорити всі питання порядку денного – безпекову ситуацію, Донбас, анексію Криму. Ми дуже вітаємо посилення ролі США в цьому процесі».

    Стефанішина додала, що наразі відбувається активна комунікація України з адміністрацією Байдена на різних рівнях – зокрема на рівні новопризначеного посла України в США Оксани Маркарової, на рівні міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Андрія Тарана.

    Стефанішина також прокоментувала, чому досі не призначили посла США в Україні. «Ми, звісно, очікуємо прийняття цього рішення, і думаю, що воно буде остаточно ухвалене після розмови президентів, на якій стане зрозумілий загальний обсяг порядку денного наших відносин», – пояснила вона.

    Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом США та президентом Зеленським відбудеться.

    Раніше у посольстві казали, що Байден зателефонує Зеленському. Однак у Білому домі поки що не називають дати. Речник посольства Деніел Лангенкемп заявив, що «президент Байден зараз дуже сконцентрований на внутрішньоамериканських викликах, включаючи пандемію».

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    Теги: Донбас США Джозеф Байден НАТО Володимир Зеленський Ольга Стефанішина
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