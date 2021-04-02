Мертвий чи живий? В уряді оцінили перспективи «Нормандського формату»

Стефанішина: Росія намагається використовувати проти України наше справжнє реальне бажання досягнути миру

Україні потрібно разом із Німеччиною і Францією посадити Росію за стіл переговорів у «нормандському форматі», адже повернення наших територій, припинення вогню та провокацій, звільнення українських громадян залежить від Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що Росія послідовно на всіх майданчиках намагається нівелювати всі домовленості. Це стосується і формату Нормандської четвірки, яка востаннє збиралась у 2019 році.

«Росія намагається використовувати проти України наше справжнє реальне бажання досягнути миру. Перекручуючи це бажання, вони намагаються змусити наших воїнів не воювати, не давати відповідь, а перекладати це рішення на політичне керівництво. Це зрозуміла тактика Росії, але вони прорахувалися тільки в одному – ми бачимо і знаємо їх краще», – сказала вона.

Стефанішина також прокоментувала те, що зараз активно анонсується запропонований трьома країнами «Нормандського формату» так званий кластерний підхід вирішення конфлікту на Донбасі.

«Кластерний підхід – це спроба української сторони накласти політичні діалоги з Росією на конкретну дорожню карту. Адже типова російська тактика полягає в тому, аби імітувати досягнення певних домовленостей, спрощувати певні факти й потім ніколи не приступати до їхньої реалізації. Україна разом із Німеччиною і з Францією намагається покласти ці домовленості на конкретну дорожню карту, аби посадити Росію за стіл переговорів. Але Росія вкотре продемонструвала, що не бажає досягати ніяких результатів. Позиція України: негайне повернення до досягнутих домовленостей про режим припинення вогню», – розповіла вона.

Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

На тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Натомість у РФ заявили, що Путін не планує розмови із Зеленським.

У вівторок, 30 березня, Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.

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