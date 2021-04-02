  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мертвий чи живий? В уряді оцінили перспективи «Нормандського формату»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Позиція України: негайне повернення до досягнутих домовленостей про режим припинення вогню - Мертвий чи живий? В уряді оцінили перспективи «Нормандського формату»
    Позиція України: негайне повернення до досягнутих домовленостей про режим припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    Стефанішина: Росія намагається використовувати проти України наше справжнє реальне бажання досягнути миру

    Україні потрібно разом із Німеччиною і Францією посадити Росію за стіл переговорів у «нормандському форматі», адже повернення наших територій, припинення вогню та провокацій, звільнення українських громадян залежить від Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

    Стефанішина зазначила, що Росія послідовно на всіх майданчиках намагається нівелювати всі домовленості. Це стосується і формату Нормандської четвірки, яка востаннє збиралась у 2019 році.

    «Росія намагається використовувати проти України наше справжнє реальне бажання досягнути миру. Перекручуючи це бажання, вони намагаються змусити наших воїнів не воювати, не давати відповідь, а перекладати це рішення на політичне керівництво. Це зрозуміла тактика Росії, але вони прорахувалися тільки в одному – ми бачимо і знаємо їх краще», – сказала вона.

    Стефанішина також прокоментувала те, що зараз активно анонсується запропонований трьома країнами «Нормандського формату» так званий кластерний підхід вирішення конфлікту на Донбасі.

    «Кластерний підхід – це спроба української сторони накласти політичні діалоги з Росією на конкретну дорожню карту. Адже типова російська тактика полягає в тому, аби імітувати досягнення певних домовленостей, спрощувати певні факти й потім ніколи не приступати до їхньої реалізації. Україна разом із Німеччиною і з Францією намагається покласти ці домовленості на конкретну дорожню карту, аби посадити Росію за стіл переговорів. Але Росія вкотре продемонструвала, що не бажає досягати ніяких результатів. Позиція України: негайне повернення до досягнутих домовленостей про режим припинення вогню», – розповіла вона.

    Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

    На тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Натомість у РФ заявили, що Путін не планує розмови із Зеленським.

    У вівторок, 30 березня, Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.

    Читайте також інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Нам тісно в нинішній європейській політиці сусідства
    Теги: Нормандський формат Росія звільнення Ольга Стефанішина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies