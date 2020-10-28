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    Від коронавірусу помер єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії

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    Від коронавірусу помер єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії

    Останнім часом стан здоров’я єпископа погіршився

    Від ускладнень, що виникли внаслідок зараження коронавірусом Covid-19, помер український католицький єпископ-помічник Кам'янець-Подільської єпархії Ян НємєцПро це повідомляє Католицький медіа-центр.

    З огляду на те, що єпископ мав супутні захворювання, він переносив хворобу досить складно.

    Нємєц був на лікуванні в Польщі. Останнім часом стан здоров’я єпископа погіршився.

    Єпископ помер напередодні о 18:20 за київським часом.

    Йому було 62 роки.

    Довідка.

    Єпископ Ян Нємєц народився 14 березня 1958 року в Козловці біля Стжижова (Польща, Підкарпатське воєводство). У 1977-1981 роках навчався у Вищій педагогічній школі у Ряшеві (Жешуві). 1981 року вступив до Вищої Духовної семінарії у Перемишлі. 24 червня 1987 року висвячений на священика єпископом Ігнатієм Токарчуком, працював душпастирем, зокрема, у Сталевій Волі. У 1991 році закінчив навчання у Католицькому Університеті в Любліні.

    У 1992 році разом з групою священників Перемишльської дієцезії приїхав в Україну. З 1993 року був вихователем, викладачем і префектом Вищої Духовної семінарії у Городку, а також душпастир на теренах Кам'янець-Подільської дієцезії. З 2001 року - ректор Вищої Духовної семінарії у Городку.

    Призначений єпископом-помічником Кам'янець-Подільської дієцезії 21 жовтня 2006 року, а 8 грудня цього ж року консекрований кардиналом Мар'яном Яворським (співконсекратори - архієпископ Іван Юркович та єпископ Леонід Дубравський) у Кам'янець-Подільському кафедральному соборі cввАпп. Петра і Павла. 05.11.2008 р. обраний головою Комісії Родин Єпископату.

    Польща навчання карантин коронавірус
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