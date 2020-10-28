Від коронавірусу помер мер Борисполя
Анатолій Федорчук не дочекався офіційних результатів виборів
У вівторок, 28 жовтня, помер кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук.
Про це «Главкому» повідомили поінформовані джерела.
Федорчук помер від коронавірусу.
Цю інформацію також підтвердив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі.
«До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук», – написав він.
Про смерть Федорчука також повідомляється на сторінці спільноти «Бориспіль для всіх» у Facebook.
Як відомо, за попередніми даними, Федорчук лідирував у виборчих перегонах.