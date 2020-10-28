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    Від коронавірусу помер мер Борисполя

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    Анатолій Федорчук помер 28 жовтня - Від коронавірусу помер мер Борисполя
    Анатолій Федорчук помер 28 жовтня

    Анатолій Федорчук не дочекався офіційних результатів виборів

    У вівторок, 28 жовтня, помер кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук.

    Про це «Главкому» повідомили поінформовані джерела.

    Федорчук помер від коронавірусу.

    Цю інформацію також підтвердив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі.

    «До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук», – написав він.

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    Про смерть Федорчука також повідомляється на сторінці спільноти «Бориспіль для всіх» у Facebook.

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    Як відомо, за попередніми даними, Федорчук лідирував у виборчих перегонах.

    вибори смерть мер Київщина коронавірус
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