Помер військовий лікар Микола Гамма, який рятував воїнів АТО



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Полковник медичної служби Микола Гамма пішов з життя у 64 роки

Одеський військовий госпіталь поки що не повідомив точну причину смерті лікаря

В Одесі помер Микола Гамма Опанасович – заслужений лікар, який рятував життя учасникам війни на Донбасі. У 2015 році його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Про це повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, полковник медичної служби Роман Кальчук, передає пресслужба установи у Facebook. Він зазначив, що полковникові у відставці було 64 роки.

«Усе своє життя Микола Опанасович присвятив служінню Батьківщині та охороні здоров’я людини. Він пройшов славний шлях військового медика від первинної ланки до провідного терапевта Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Полковник медичної служби Гамма М.О. пишався своєю професією, постійно розвивав свої здібності та професійні якості. Знаємо його як талановитого, чесного й принципового керівника і товариша», – сказано у повідомленні.

Кальчук наголосив, що полковника було відзначено державними нагородами за внесок у захист України, жертовність та рятування життя учасників АТО.

«Смерть Миколи Опанасовича горе для родини, велика втрата для суспільства. Усі, кого доля зводила з ним, висловлюють колективу та родині глибокі співчуття», – зазначив він.

Одеський військовий госпіталь поки що не повідомив точну причину смерті лікаря.