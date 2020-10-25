  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Черкащині від коронавірусу помер кандидат у депутати

    • Розсилка
    На Черкащині від коронавірусу помер кандидат у депутати

    Чоловік хворів на коронавірус та померв ніч на 25 жовтня від ускладнення.

    На Черкащині у ніч з 24 на 25 жовтня від Covid-19 помер кандидат до Христинівської міської ради Олександр Кучеренко. Він йшов на місцеві вибори від партії «Європейська солідарність».

    Дружина Кучеренка наразі перебуває на самоізоляції. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

    «Трагічні новини з Черкащини. Від ускладнення від Covid-19 помер член нашої команди, кандидат «Європейської солідарності» до районної і обласної ради від Христинівки Олександр Кучеренко. Його дружина - лікар, зараз знаходиться на ізоляції», - зазначила вона.

    За словами Геращенко, коли стало відомо про смерть Кучеренка, «деякі члени ТВК намагалися поставити штамп «вибув» на всіх бюлетенях навпроти «ЄС».

    «Ледь вдалося це зупинити», - підкреслила вона.

    Про смерть кандидата також розповів голова комітету виборців України у Черкаській області Максим Михлик.

    «Померлий Кучеренко Олександр Миколайович перший номер по 1-му округу до Христинівської міської ради партії «Європейська солідарність» помер від ускладнення при Covid-19. ТВК обговорювала використання штампу «вибув» на всіх бюлетенях за дану партію. Спільними зусиллями ЦВК і спостерігачів КВУ переконали такого не робити», – розповів Михлик.

    За словами голови комітету виборців України у Черкаській області Максима Михлика, у таких ситуаціях партія залишається в бюлетені і виборці можуть за неї проголосувати.

    Нагадаємо, сьогодні о 8 ранку в Україні почалося голосування на місцевих виборах.

    Громадянська мережа «Опора» повідомила, що на 12.00 явка виборців на місцевих виборах склала 13,5%. 

    ЦВК Європейська солідарність вибори лікар смерть коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies