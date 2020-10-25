На Черкащині від коронавірусу помер кандидат у депутати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік хворів на коронавірус та померв ніч на 25 жовтня від ускладнення.

На Черкащині у ніч з 24 на 25 жовтня від Covid-19 помер кандидат до Христинівської міської ради Олександр Кучеренко. Він йшов на місцеві вибори від партії «Європейська солідарність».

Дружина Кучеренка наразі перебуває на самоізоляції. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«Трагічні новини з Черкащини. Від ускладнення від Covid-19 помер член нашої команди, кандидат «Європейської солідарності» до районної і обласної ради від Христинівки Олександр Кучеренко. Його дружина - лікар, зараз знаходиться на ізоляції», - зазначила вона.

За словами Геращенко, коли стало відомо про смерть Кучеренка, «деякі члени ТВК намагалися поставити штамп «вибув» на всіх бюлетенях навпроти «ЄС».

«Ледь вдалося це зупинити», - підкреслила вона.

Про смерть кандидата також розповів голова комітету виборців України у Черкаській області Максим Михлик.

«Померлий Кучеренко Олександр Миколайович перший номер по 1-му округу до Христинівської міської ради партії «Європейська солідарність» помер від ускладнення при Covid-19. ТВК обговорювала використання штампу «вибув» на всіх бюлетенях за дану партію. Спільними зусиллями ЦВК і спостерігачів КВУ переконали такого не робити», – розповів Михлик.

За словами голови комітету виборців України у Черкаській області Максима Михлика, у таких ситуаціях партія залишається в бюлетені і виборці можуть за неї проголосувати.

Нагадаємо, сьогодні о 8 ранку в Україні почалося голосування на місцевих виборах.

Громадянська мережа «Опора» повідомила, що на 12.00 явка виборців на місцевих виборах склала 13,5%.