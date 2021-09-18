Від початку доби бойовики один раз порушили «тишу» на Донбасі

Втрат серед українських військових внаслідок обстрілу немає

У суботу, 18 вересня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

«Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що ситуація в районі ООС контролюється українськими військовими.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Як зазначається, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.