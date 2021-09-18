  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські окупанти на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Російські окупанти на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС

    Протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру. В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2», – ідеться в повідомленні.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

    Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

    Як зазначається, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у штабі ООС.

    Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ СЦКК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню