Російські окупанти на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС

Протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру. В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2», – ідеться в повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Як зазначається, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.