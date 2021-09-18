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    МВС: Із семи пунктів пропуску на Донбасі повноцінно працює лише один

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    Бойовики перешкоджають роботі пропускних пунктів та затримують людей - МВС: Із семи пунктів пропуску на Донбасі повноцінно працює лише один
    Бойовики перешкоджають роботі пропускних пунктів та затримують людей
    Фото: пресслужба МВС

    Окупанти перешкоджають вільному переміщенню громадян і заблокували рух у більшості дорожніх коридорів

    Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. Зараз повноцінно працює тільки пункт пропуску «Станиця Луганська», повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    У Держприкордонслужбі запевнили, що всі КПВВ функціонують з 8:00 до 16:00. Однак у більшості дорожніх коридорів рух заблокували бойовики.

    Так, навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти пропускають тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок і п'ятницю. За ці дні лінію розмежування перетнули 609 осіб та 103 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донецької області. При цьому 471 особа і 117 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

    У «Станиці Луганській» інтенсивність пасажиропотоку збільшилася на 23%. За тиждень на тимчасово окуповану територію потрапили 9 641 осіб, на контрольовану – 9 777 осіб.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

    Також вранці 17 вересня в окупованих районах Луганської та Донецьої областей почалося організоване вивезення місцевих мешканців для участі у виборах до Держдуми Росії.

    Зазначається, що 17 вересня в ОРДЛО призупинено роботу підприємств, а людей добровільно-примусово вивозять до Ростовської області для участі в голосуванні.

    Теги: прикордонники МВС окупанти бойовики на Донбасі Донбас Луганщина КПВВ ОРДЛО
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    МВС: Із семи пунктів пропуску на Донбасі повноцінно працює лише один