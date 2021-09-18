МВС: Із семи пунктів пропуску на Донбасі повноцінно працює лише один

Окупанти перешкоджають вільному переміщенню громадян і заблокували рух у більшості дорожніх коридорів

Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. Зараз повноцінно працює тільки пункт пропуску «Станиця Луганська», повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У Держприкордонслужбі запевнили, що всі КПВВ функціонують з 8:00 до 16:00. Однак у більшості дорожніх коридорів рух заблокували бойовики.

Так, навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти пропускають тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок і п'ятницю. За ці дні лінію розмежування перетнули 609 осіб та 103 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донецької області. При цьому 471 особа і 117 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

У «Станиці Луганській» інтенсивність пасажиропотоку збільшилася на 23%. За тиждень на тимчасово окуповану територію потрапили 9 641 осіб, на контрольовану – 9 777 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Також вранці 17 вересня в окупованих районах Луганської та Донецьої областей почалося організоване вивезення місцевих мешканців для участі у виборах до Держдуми Росії.

Зазначається, що 17 вересня в ОРДЛО призупинено роботу підприємств, а людей добровільно-примусово вивозять до Ростовської області для участі в голосуванні.