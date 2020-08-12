ДТП з постраждалими під Києвом: дорогу не поділили два легковики (фото, відео)



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Рятувальники відключили акумулятори автомобілів для запобігання виникнення пожежі Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки ДТП

У середу, 12 серпня, вранці в місті Васильків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів Chevrolet і Volkswagen. Повідомлення про ДТП і необхідність надання допомоги надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 09:46.

На місце події виїхав черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Внаслідок ДТП постраждала 1 особа, яку госпіталізовано до Васильківської ЦРЛ.

Рятувальниками було здійснено змив паливно-мастильних речовин з дороги та відключення акумуляторів автомобілів для запобігання виникнення пожежі.

Для проведення робіт залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

10 серпня вранці на Броварській окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.