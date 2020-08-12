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    ДТП з постраждалими під Києвом: дорогу не поділили два легковики (фото, відео)

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    Рятувальники відключили акумулятори автомобілів для запобігання виникнення пожежі - ДТП з постраждалими під Києвом: дорогу не поділили два легковики (фото, відео)
    Рятувальники відключили акумулятори автомобілів для запобігання виникнення пожежі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували наслідки ДТП

    У середу, 12 серпня, вранці в місті Васильків сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів Chevrolet і Volkswagen. Повідомлення про ДТП і необхідність надання допомоги надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 09:46.

    На місце події виїхав черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Внаслідок ДТП постраждала 1 особа, яку госпіталізовано до Васильківської ЦРЛ.

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    ДТП з постраждалими під Києвом: дорогу не поділили два легковики (фото, відео)
    ДТП з постраждалими під Києвом: дорогу не поділили два легковики (фото, відео)

    Рятувальниками було здійснено змив паливно-мастильних речовин з дороги та відключення акумуляторів автомобілів для запобігання виникнення пожежі.

    Для проведення робіт залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.

    Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

    10 серпня вранці на Броварській окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.

    ДТП ДСНС Київщина автомобіль рятувальники Васильків
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