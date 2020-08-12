  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля метро «Поштова площа» дерево впало на автомобілі (відео)

    • Розсилка
    Дерево впало на припарковані авто і частково перекрило дорогу - Біля метро «Поштова площа» дерево впало на автомобілі (відео)
    Дерево впало на припарковані авто і частково перекрило дорогу
    Фото: скріншот відео

    Один із автомобілів серйозно постраждав

    У вівторок, 11 серпня, ввечері поблизу станції метро «Поштова площа» у Києві внаслідок негоди впало дерево.

    Про це повідомляється на сторінках «Київ оперативний» та dtp.kiev.ua у Facebook.

    Дерево зачепило припарковані автомобілі.

    Повідомляється, що одна автівка серйозно постраждала.

    На місці працювала аварійно-рятувальна служба Київської міської держадмінстрації.

    Нагадаємо, у вівторок увечері у столиці йшов дощ із грозою, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Київ дороги автомобіль рятувальники негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ