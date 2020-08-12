Біля метро «Поштова площа» дерево впало на автомобілі (відео)



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Дерево впало на припарковані авто і частково перекрило дорогу Фото: скріншот відео

Один із автомобілів серйозно постраждав

У вівторок, 11 серпня, ввечері поблизу станції метро «Поштова площа» у Києві внаслідок негоди впало дерево.

Про це повідомляється на сторінках «Київ оперативний» та dtp.kiev.ua у Facebook.

Дерево зачепило припарковані автомобілі.

Повідомляється, що одна автівка серйозно постраждала.

На місці працювала аварійно-рятувальна служба Київської міської держадмінстрації.

Нагадаємо, у вівторок увечері у столиці йшов дощ із грозою, було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.