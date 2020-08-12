  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті потонув 4-річний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері

    • Розсилка
    Дитину врятувати не вдалося&nbsp; - На Закарпатті потонув 4-річний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері
    Дитину врятувати не вдалося 

    Медикам не вдалося врятувати малюка

    У Берегові на Закарпатті на штучному озері потонув 4-річний хлопчик, який прийшов туди із мамою мити килим. 

    Про надзвичайну подію повідомляють джерела у правоохоронних органах, пише Мukachevo.

    Поки мама поралась з килимом, малюк грався поряд з водоймою, в якусь мить він спіткнувся та впав у воду. Озеро штучне, глибина одразу ж досягала кількох метрів. На допомогу малюку кинулись перехожі, дитину одразу доправили до лікарні. Проте вже у реанімаційному відділенні лікарі констатували смерть дитини.

    До відома, за даними ДСНС, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули 77 осіб, з них троє дітей. Також рятувальники зазначають, що вдалося врятувати 34 людини, у тому числі чотири дитини.

    У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.

    Зокрема, під час відпочинку біля водойм заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
    • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
    • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
    • купання дітей без супроводу дорослих.
    Між іншим, нещодавно у  Києві дитина ледь не втопилася в басейні розважального комплексу.

     

    ДСНС Закарпаття діти смерть потонули рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ