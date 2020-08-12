На Закарпатті потонув 4-річний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері



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Дитину врятувати не вдалося

Медикам не вдалося врятувати малюка

У Берегові на Закарпатті на штучному озері потонув 4-річний хлопчик, який прийшов туди із мамою мити килим.

Про надзвичайну подію повідомляють джерела у правоохоронних органах, пише Мukachevo.

Поки мама поралась з килимом, малюк грався поряд з водоймою, в якусь мить він спіткнувся та впав у воду. Озеро штучне, глибина одразу ж досягала кількох метрів. На допомогу малюку кинулись перехожі, дитину одразу доправили до лікарні. Проте вже у реанімаційному відділенні лікарі констатували смерть дитини.

До відома, за даними ДСНС, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули 77 осіб, з них троє дітей. Також рятувальники зазначають, що вдалося врятувати 34 людини, у тому числі чотири дитини.



У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.



Зокрема, під час відпочинку біля водойм заборонено: