На Закарпатті потонув 4-річний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері
Медикам не вдалося врятувати малюка
У Берегові на Закарпатті на штучному озері потонув 4-річний хлопчик, який прийшов туди із мамою мити килим.
Про надзвичайну подію повідомляють джерела у правоохоронних органах, пише Мukachevo.
Поки мама поралась з килимом, малюк грався поряд з водоймою, в якусь мить він спіткнувся та впав у воду. Озеро штучне, глибина одразу ж досягала кількох метрів. На допомогу малюку кинулись перехожі, дитину одразу доправили до лікарні. Проте вже у реанімаційному відділенні лікарі констатували смерть дитини.
До відома, за даними ДСНС, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули 77 осіб, з них троє дітей. Також рятувальники зазначають, що вдалося врятувати 34 людини, у тому числі чотири дитини.
У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.
Зокрема, під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
Раніше повідомлялося, що у річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик.
Також нагадаємо, що у липні на Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку.
До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.