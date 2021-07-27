Жителька Запорізької області померла від правця

Дорослим потрібно оновлювати щеплення від правця кожні 10 років

Востаннє щеплення проти правця жінці робили 25 років тому

У Запорізькій області від правця померла 84-річна жінка. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Попередньо, жінка могла заразитися на своїй дачі - у неї на п'яті виявили трофічну виразку. На п'яту добу після травми жінка зі скаргами на біль в горлі, дискомфорт і утруднення при ковтанні їжі звернулася до сімейного лікаря.

Тоді лікар звернув увагу на неврологічну симптоматику і запідозрив гостре порушення мозкового кровообігу. Жінку направили на дообстеження. У той же день її госпіталізували у важкому стані: були спазми жувальної мускулатури, порушення ковтання, тягнучі болі потиличної мускулатури. Уже до вечора почалося наростання дихальної недостатності, жінку перевели на апарат ШВЛ.

Через два дні жінка померла. Востаннє щеплення проти правця їй робили в 1996 році.

Щеплення від правця необхідно робити дітям у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. А у віці 6 і 16 пройти ревакцинацію. Дорослим потрібно оновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

Раніше на Волині від правця помер чоловік. Причиною захворювання стало інфікування обмороженої ступні і пізнє звернення за медичною допомогою.

Також повідомлялося, що на Львівщині семирічна дівчинка з правцем потрапила в реанімацію. Дівчинка не була вакцинована – вона в медикаментозному сні і підключена до апарату ШВЛ. Летальність хвороби становить 40%. Наразі у Львові терміново шукають донорів крові для семирічної пацієнтки Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит», у якої діагностували правець. Пацієнтці терміново потрібна потрібна кров. У дитини рідкісна група крові – ІV (АВ) Rh-.

«Дуже просимо допомогти нашій дівчинці! Отже, треба прийти в Обласну службу крові на Пекарську, 65 і повідомити, що хочете здати кров для дитини Ковальської Ліліани Андріївни. Далі вам все розкажуть», – йдеться у повідомленні лікарні за 27 липня.

Днями МОЗ повідомив, що Україні загрожує спалах інфекційних хвороб. Медики рекомендують українцям вакцинуватися.