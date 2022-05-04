Відкрито рух мостом через річку Тетерів за маршрутом Київ – Житомир

На Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди

Росіяни лишили по собі багато руйнувань

По Варшавській трасі повністю відновлене сполучення Київ – Житомир, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

«Відкрили рух мостом через річку Тетерів. Цей насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту встановлено бетонні блоки», – зазначив голова відомства Олександр Кубраков.

Міністр нагадав, що на Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди.

Після звільнення Київщини від російських окупантів та розмінування області Укравтодор розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону, повідомив урядовець.

«На сьогодні забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин», – додав міністр.

Раніше Кубраков писав у Facebook про те, що відновлювальні роботи на Чернігівщині дозволили відкрити рух ще на двох тимчасових переправах. Всього у цій області за час війни було зруйновано 680 км державних доріг та 22 мости. Зараз, за даними Міністерства, на Чернігівщині відновлено рух на 8 мостах та шляхопроводах.