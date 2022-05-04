Українські спортсмени здобули 16 нагород другого дня Дефлімпіади в Бразилії

Україна є першою в командному заліку, в активі команди 25 нагород

Українські спортсмени під час другого дня Дефлімпійських ігор у Кашіас-ду-Сул (Бразилії), здобули 16 нагород. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

За підсумками другого дня XXIV літніх Дефлімпійських ігор українська збірна здобула 16 медалей – 6 золотих, 1 срібну та 9 бронзових.

Зокрема, золоті медалі для України вибороли: Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг ), Марина Губанова (карате, до 50 кг ), Катерина Масло (карате, до 55 кг ), Ганна Шостак (дзюдо), Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів , брас) та Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів , спина).

Срібну медаль завоював В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг ), а бронзові: Олександр Черняєв (карате, до 75 кг ), Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг ), Наталія Ненько (дзюдо), Катерина Авдєєва (дзюдо), Владислав Мозирєв (дзюдо), Дмитро Шеретов (дзюдо), Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів , брас), Аніта Махник (плавання, 100 метрів , батерфляй) та Аніта Махник, Дар'я Тарасенко, Марія Режило, Ірина Терещенко, Катерина Іваненко (плавання, 4х100 метрів, вільний стиль).

Отже, Україна є першою в командному заліку, в активі команди 25 нагород, серед яких – 12 золотих, три срібні та 10 бронзових.

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