Українські спортсмени здобули 16 нагород другого дня Дефлімпіади в Бразилії
Україна є першою в командному заліку, в активі команди 25 нагород
Українські спортсмени під час другого дня Дефлімпійських ігор у Кашіас-ду-Сул (Бразилії), здобули 16 нагород. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.
За підсумками другого дня XXIV літніх Дефлімпійських ігор українська збірна здобула 16 медалей – 6 золотих, 1 срібну та 9 бронзових.
Зокрема, золоті медалі для України вибороли: Юрій Гайдученко (карате, до
Срібну медаль завоював В'ячеслав Новіков (карате, до
Отже, Україна є першою в командному заліку, в активі команди 25 нагород, серед яких – 12 золотих, три срібні та 10 бронзових.
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