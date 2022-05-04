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    Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту

    Багато людей втратили свої домівки - Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту
    Багато людей втратили свої домівки
    фото: Гуманітарний штаб Київщини

    Триває 70-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Гуманітарний штаб Київщини продовжує показувати збитки від російської окупації, завдані українським містам. Фотографії руйнувань у Гостомелі зробили з повітря, аби передати весь машстаб лиха.

    Фото оприлюднив голова Гуманітарного штабу Київської ОВА Олексій Кулеба.

    «На фото місто-герой Гостомель. Засноване ще в 15 сторіччі, прийняло на себе один з перших ударів росіян.

    Росія несе смерть та руйнування в мирні міста», – написав Кулеба.

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    Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту
    Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту
    Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту
    Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту
    фото: Гуманітарний штаб Київщини

    Нагадаємо, мешканці Ірпеня після російської окупації намагаються повернутись до звичайного життя.

    Фотограф Микола Тимченко опублікував у себе на сторінці фотографії з місцевого кладовища, де люди проводили поминальні дні. Цього року, на жаль, було багато нових могил.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту