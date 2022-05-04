Гостомель зараз. Фото руйнувань з висоти польоту

Багато людей втратили свої домівки

Триває 70-й день повномасштабної війни Росії проти України

Гуманітарний штаб Київщини продовжує показувати збитки від російської окупації, завдані українським містам. Фотографії руйнувань у Гостомелі зробили з повітря, аби передати весь машстаб лиха.

Фото оприлюднив голова Гуманітарного штабу Київської ОВА Олексій Кулеба.

«На фото місто-герой Гостомель. Засноване ще в 15 сторіччі, прийняло на себе один з перших ударів росіян.

Росія несе смерть та руйнування в мирні міста», – написав Кулеба.

Нагадаємо, мешканці Ірпеня після російської окупації намагаються повернутись до звичайного життя.

Фотограф Микола Тимченко опублікував у себе на сторінці фотографії з місцевого кладовища, де люди проводили поминальні дні. Цього року, на жаль, було багато нових могил.