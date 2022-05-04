На Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник

На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів

Російські загарбники продовжують атакувати Луганщину, внаслідок обстрілів Михайлівки поблизу Рубіжного, загинув священник. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.

«Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній», – написав очільник області.

Він нагадав, що на Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков.

Як повідомлялося, рашисти протягом минулої доби, 3 травня, нанесли 34 ракетно-бомбові удари по містах Луганської області. Внаслідок чого загинуло дві людини, ще дві – отримали поранення. Як вчора повідомлялося, окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.