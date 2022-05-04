  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник

    На Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник
    фото: t.me/luhanskaVTSA/

    На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів

    Російські загарбники продовжують атакувати Луганщину, внаслідок обстрілів Михайлівки поблизу Рубіжного, загинув священник. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.

    «Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній», – написав очільник області.

    Він нагадав, що на Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков.

    Як повідомлялося, рашисти протягом минулої доби, 3 травня, нанесли 34 ракетно-бомбові удари по містах Луганської області. Внаслідок чого загинуло дві людини, ще дві – отримали поранення. Як вчора повідомлялося, окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 4 травня
    Теги: росія окупанти церква Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині від ворожих обстрілів загинув священник