На звільнених територіях відновлено газопостачання до 190 тис. домогосподарств

До робіт в Київській області вже залучили співробітників АТ «Вінницягаз» і АТ «Житомиргаз»

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК відновили розподіл газу до 189 738 осель в Київській, Чернігівській, Сумській областях. До ремонтних робіт, що тривають щодня, залучені газовики з інших областей.

Відновлювальні та ремонтні роботи у звільнених областях тривають з 7 квітня 2022 року. Лише за останній тиждень співробітникам газорозподільних компаній вдалося відновити газопостачання більше ніж до 55 000 домогосподарств.

Найактивніше проводяться роботи в Київській області. До робіт в Київській області вже залучили співробітників АТ «Вінницягаз» і АТ «Житомиргаз». На черзі бригади з інших газорозподільних компаній.

Тут вже повністю відновлене газопостачання до 86 населених пунктів, ще до п’яти частково. На 7 квітня в області нараховувалось 119 населених пунктів, де був порушений розподіл газу.

«В ході бойових дій газова інфраструктура зазнала значних руйнувань. Причому йдеться як про ураження обладнання і газопроводів в ході обстрілів, так і цілеспрямоване руйнування об’єктів. Наприклад, блочне ГРП в Миронівському районі розстріляне з гранатомета, – розповідає Сергій Бондар, технічний директор РГК. – Зараз наші зусилля спрямовані на максимально швидке відновлення газопостачання у населених пунктах. Кінцевих споживачів ми будемо підключати безоплатно за окремими заявками, адже багато хто поїхав або житло клієнтів зруйноване».

В ході відновлення газовики намагаються оптимізувати критичну інфраструктуру до нових потреб споживачів. Тому заміна знищеного обладнання здійснюється на більш сучасні зразки, які виробляються на підприємствах RGC Production.