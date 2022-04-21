Під Маріуполем знайдені братські могили – радник мера

Усі тіла поміщено в пластикові пакети

У селі Мангуш, що в Донецькій області було знайдено декілька братськіх могил розміром до 30 метрів кожна. На місця масового захоронення вантажівки привозять тіла маріупольців, загиблих від російських окупантів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Цікава деталь: всі тіла поміщено в пластикові пакети. Тобто це знов підтверджує нашу поперденю інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це доказ військових злочинів і намагання їх приховати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що розблокувати Маріуполь військовим способом неможливо.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк та народний депутат Давид Арахамія, які представляють українську сторону на переговорах із Росією, запевняють, що готові поїхати на перемовини в місто Маріуполь.

Нагадаємо, що 19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», де перебували понад 300 осіб, зокрема й діти. Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

Росія спершу мовчала про цей інцидент, але пізніше визнала, що у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні.

Читайте також: