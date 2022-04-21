Подоляк розповів, чим може закінчитися війна в Україні

Зеленський і Путін можуть завершити війну переговорами, упевнений Михайло Подоляк

Українська сторона працює над прямими переговорами президентів Зеленського і Путіна

Михайло Подоляк упевнений, що російсько-українська війна може завершитися переговорами президентів двох воюючих країн. Про це радник голови Офісу президента заявив у ефірі телемарафону «Єдині новини».

Подоляк наголосив, що саме над такими переговорами зараз працює українська переговірна група, а також команда юристів та консультантів.

«Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах», – запевнив радник Андрія Єрмака.

Міцність же позицій українського президента на переговорах із російським колегою буде підкріплюватися на полі бою, зокрема, на східному фронті. Тож Подоляк наголосив, що про переговори ще деякий час не йтиметься.

«Давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах», – заявив учасник української переговірної групи.

Михайло Подоляк висловив сподівання, що президент Зеленський на переговорах зможе донести до очільника країни-агресора принципові для України позиції.

Нагадаємо, 16 квітня у інтерв’ю українським медіа Володимир Зеленський заявив – якщо окупанти знищать військових, які захищають Маріуполь, це буде крапка у мирних переговорах між Україною та Росією.

А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у інтерв’ю BBC назвав будь-які спроби зупинити війну шляхом переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, швидше за все, безглуздими.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна із Володимиром Зеленським. Речник Путіна запевнив, що хазяїн Кремля ніколи не відмовлявся від прямих переговорів із українським колегою.