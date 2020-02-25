Відомий телеведучий втік від Медведчука до Ахметова



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До команди «Медіа Групи Україна» Ріната Ахметова приєднався Василь Голованов

Василь Голованов відповідатиме за створення лінійки політичного прайму на телеканалі «Україна 24»

До команди «Медіа Групи Україна» приєднався Василь Голованов як радник директора медіа-холдингу Євгенія Бондаренка, пише «Сегодня».

На новій посаді Голованов відповідатиме за створення лінійки політичного прайму на інформаційному телеканалі «Україна 24».

До приходу до «Медіа Групи Україна» Василь Голованов три роки працював на телеканалі News One, який зараховують до сфери впливу нардепа і голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

На телеканалі News One Голованов був автором і ведучим програм – «Великий вечір», «Український формат», «Протистояння». З квітня 2018 року був генеральним продюсером News One.

«Головне, що для мене важливо в пропозиції «Медіа Групи Україна», – це масштабність завдань, які потрібно реалізувати. Тут і зараз створюється головний інформаційний канал країни, на якому повинен бути представлений увесь спектр політичних сил. Мій досвід дозволяє мені бути впевненим, що ефіри політичних програм «Україна 24» залучатимуть як найяскравіших спікерів, так і широку небайдужу аудиторію», - зазначив Голованов.

У свою чергу директор медіа-холдингу Євгеній Бондаренко заявив: «У нас, дійсно, великі амбіції та плани. Для їх реалізації потрібна найкраща команда медіа-менеджерів, журналістів і ведучих, яку ми планомірно збираємо. Найближчим часом ми розповімо про запуск нових програм і шоу на телеканалі «Україна 24».

Директор зі зв'язків із громадськістю та комунікаціям групи СКМ, член Наглядової ради Фонду Рината Ахметова Наталія Ємченко теж підтвердила інформацію про приєднання Голованова до медіа-групи «Україна».

«Підсилюємось всебічно», - підсумувала Ємченко.