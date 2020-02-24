  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ допитало Ахметова у справі про плівки ексдепутата Ради Онищенка

    • Розсилка
    Рината Ахметова допитали як свідка 11 лютого - НАБУ допитало Ахметова у справі про плівки ексдепутата Ради Онищенка
    Рината Ахметова допитали як свідка 11 лютого

    Ріната Ахметова викликали на допит, оскільки на плівках Онищенка експрезидент Петро Порошенко згадував олігарха

    Національне антикорупційне бюро допитало олігарха Ріната Ахметова в рамках справи про плівки колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний). Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

    «Він був допитаний у рамках справи про плівки Онищенка», – повідомив співрозмовник агенства.

    За його словами, Ахметова викликали на допит, оскільки на плівках Онищенка експрезидент Петро Порошенко згадував олігарха.

    Ахметова допитали як свідка 11 лютого.

    Як повідомлялося, у 2017 році Ахметова вже допитували в рамках цієї справи.

    НАБУ готове перевірити оприлюднений Онищенком запис розмови нібито з Порошенком про ексміністра екології Злочевського за умови отримання оригіналів.

    Петро Порошенко НАБУ Рінат Ахметов Олександр Онищенко допит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ