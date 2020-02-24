НАБУ допитало Ахметова у справі про плівки ексдепутата Ради Онищенка
Ріната Ахметова викликали на допит, оскільки на плівках Онищенка експрезидент Петро Порошенко згадував олігарха
Національне антикорупційне бюро допитало олігарха Ріната Ахметова в рамках справи про плівки колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний). Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.
«Він був допитаний у рамках справи про плівки Онищенка», – повідомив співрозмовник агенства.
За його словами, Ахметова викликали на допит, оскільки на плівках Онищенка експрезидент Петро Порошенко згадував олігарха.
Ахметова допитали як свідка 11 лютого.
Як повідомлялося, у 2017 році Ахметова вже допитували в рамках цієї справи.
НАБУ готове перевірити оприлюднений Онищенком запис розмови нібито з Порошенком про ексміністра екології Злочевського за умови отримання оригіналів.