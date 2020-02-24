Кримськотатарський канал ATR звернувся за підтримкою до Європарламенту



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Кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття через блокування фінансування

Кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу

Колектив кримськотатарського ATR написав звернення до Європарламенту та Єврокомісії з проханням про підтримку мовлення телеканалу, який опинився на межі закриття у зв'язку з блокуванням держфінансування і відсутністю підтримки з боку влади.

Про це повідомляє телеканал.

«Наприкінці 2019 року, з не залежних від нас причин, часткове фінансування нашої діяльності з боку Української держави фактично припинилося і перетворилося лише на декларативний характер, оскільки виділені телеканалу ATR державою кошти на 2020 рік ми не можемо отримати і використовувати через штучно створені бюрократичні перешкоди і суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади», - йдеться у зверненні.

Наголошується, що Європарламент у резолюції «Про ситуацію з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар», схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, зокрема телеканалу ATR, який має широке поширення в межах кримськотатарської громади, і закликав Європейську комісію розширити фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні.

«Телеканал ATR сьогодні як ніколи потребує такої фінансової допомоги з боку інститутів Європейського Союзу, оскільки знаходиться на межі закриття і втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку власної держави. Ми просимо вас відповідно до положень вищезгаданої резолюції Європарламенту забезпечити єдиному в світі кримськотатарському телеканалу ATR надання необхідної для його функціонування фінансової допомоги на постійній основі», - акцентовано в зверненні.

Нагадаємо, минулого тижня Асоціація польських журналістів висловила солідарність і підтримку кримськотатарському телеканалу ATR та колегам, які там працюють.

У січні стало відомо, що кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

До слова, у Нацраді визнали: якщо кодують українські канали, люди дивляться російські.