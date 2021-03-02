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    Відставка Ситника: у Раді збирають підписи для позачергової сесії

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    Артему Ситнику загрожує відставка - Відставка Ситника: у Раді збирають підписи для позачергової сесії
    Артему Ситнику загрожує відставка
    Фото з відкритих джерел

    У Верховній Раді зареєстрований законопроект про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ.

    Сьогодні, 2 березня, у Верховній Раді України почали збирати підписи для проведення позачергової сесії.

    На позачергового засіданні народні депутати мають намір розглянути законопроект про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

    Нагадаємо, 15 лютого Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Ситника.

    Кабінет міністрів розробив проєкт закону, що надає Національному антикорупційному бюро статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора.

    У Верховній Раді зареєстрували законопроект про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ.

    Як відомо, Конституційний суд 28 серпня 2020 року оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.

    16 вересня Велика палата Конституційного суду за конституційним поданням 50 нардепів визнала неконституційними окремі положення закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

    Зокрема визнані неконституційними положення закону щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства, а також визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.

    Теги: Верховна Рада НАБУ Артем Ситник відставка
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