Міністр юстиції розповів про новий законопроєкт, що дозволить звільнити Ситника

Проблема «дірки» у законодавстві та статусі НАБУ залишилася, і її закриття – одна з умов співробітництва з МВФ, заявив міністр

Кабінет Міністрів розробив проєкт закону, що надає Національному антикорупційному бюро (НАБУ) статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська

«Проблема «дірки» у законодавстві та статусі НАБУ залишилася, і її закриття – одна з умов співробітництва з МВФ. Тому уряд зробив другий підхід – новий законопроєкт, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме його перший заступник», – зазначив Малюська.

Він додав: «особисто я прекрасно ставлюся до Артема Ситника».

За словами Малюськи, Ситник «продемонстрував стійкість та фаховість, якій багато хто може лише позаздрити».

Водночас міністр уточнив, що його фаворитом лишається законопроєкт №4437.

«Якщо привести до ладу статус НАБУ як інституції можна лише шляхом скорочення строку роботи Артема – таку опцію теж не варто відкидати. Тим паче, що у незалежності та неупередженості Гізо Углави як в.о., здається, ніхто не сумнівається. Дискусія навколо змісту законопроєктів продовжуватиметься і надалі, але вже у парламенті», – додав Малюська.

Нагадаємо, 15 лютого Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Ситника.

Як відомо, Конституційний суд 28 серпня 2020 року оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.

16 вересня Велика палата Конституційного суду за конституційним поданням 50 нардепів визнала неконституційними окремі положення закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Зокрема визнані неконституційними положення закону щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства, а також визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.