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    Політика

    Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Ситника

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    В&nbsp;Центрі протидії корупції вважають, що звільнення чинного директора НАБУ&nbsp;&ndash; особисте рішення Володимира Зеленського&nbsp; - Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Ситника
    В Центрі протидії корупції вважають, що звільнення чинного директора НАБУ – особисте рішення Володимира Зеленського 
    Фото з відкритих джерел

    З текстом проєкту можна буде ознайомитися пізніше

    Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок 15 лютого, вніс до Верховної Ради законопроєкт, «яким звільняє чинного директора НАБУ».

    Про це антикорупціонер повідомив у Facebook.

    «Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.

    До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора. Конкурсна комісія: трьох членів делегує РНБО, шість – КМУ (з них три міжнародні експерти).

    За нашою інформацією, звільнення Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу».

    Також інформацію підтвердив представник уряду у ВР Василь Мокан в коментарі «Українській правді».

    За його словами, Кабмін у понеділок зібрався позачергово і розглянув низку питань, серед яких внесення до Ради урядового законопроєкту «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо приведення у відповідність до Конституції України».

    За його словами Кабмін підтримав його і «з доопрацюванням» відправив в Раду. З текстом проєкту можна буде ознайомитися пізніше.

    Раніше, Олег Бахматюк звинуватив Ситника у знищенні 37 підприємств і 13 тисяч робочих місць

    Теги: Кабмін РНБО НАБУ Артем Ситник розслідування Віталій Шабунін звільнення Василь Мокан
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