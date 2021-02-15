Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Ситника

В Центрі протидії корупції вважають, що звільнення чинного директора НАБУ – особисте рішення Володимира Зеленського

З текстом проєкту можна буде ознайомитися пізніше

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок 15 лютого, вніс до Верховної Ради законопроєкт, «яким звільняє чинного директора НАБУ».

Про це антикорупціонер повідомив у Facebook.

«Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.

До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора. Конкурсна комісія: трьох членів делегує РНБО, шість – КМУ (з них три міжнародні експерти).

За нашою інформацією, звільнення Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу».

Також інформацію підтвердив представник уряду у ВР Василь Мокан в коментарі «Українській правді».

За його словами, Кабмін у понеділок зібрався позачергово і розглянув низку питань, серед яких внесення до Ради урядового законопроєкту «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо приведення у відповідність до Конституції України».

За його словами Кабмін підтримав його і «з доопрацюванням» відправив в Раду. З текстом проєкту можна буде ознайомитися пізніше.

Раніше, Олег Бахматюк звинуватив Ситника у знищенні 37 підприємств і 13 тисяч робочих місць