Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці
У лютому українці відзначатимуть велике церковне свято – Стрітення Господнє
У лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.
У лютому жителі України працюватимуть 20 днів, а відпочиватимуть традиційно по суботах та неділях.
Вихідні у лютому 2022:
- 5-6 лютого;
- 12-13 лютого;
- 19-20 лютого;
- 26-27 лютого.
Свята у лютому 2022:
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
- 6 лютого – Міжнародний день бармена;
- 8 лютого – День безпечного Інтернету;
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
- 11 лютого – Всесвітній день хворого;
- 14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника;
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти;
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні;
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
- 28 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- 28 лютого – 6 березня – Масляна.
Також у лютому українці відзначатимуть велике церковне свято – Стрітення Господнє, яке завжди припадає на 15 число. Воно символізує зустріч Божого Сина з людством.
Протягом 2022 року в Україні офіційно буде десять святкових днів. Національний банк України опублікував традиційний календар роботи банківської системи на період вихідних.