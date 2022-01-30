Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

У лютому українці відзначатимуть велике церковне свято – Стрітення Господнє

У лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.

У лютому жителі України працюватимуть 20 днів, а відпочиватимуть традиційно по суботах та неділях.

Вихідні у лютому 2022:

5-6 лютого;

12-13 лютого;

19-20 лютого;

26-27 лютого.

Свята у лютому 2022:

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;

6 лютого – Міжнародний день бармена;

8 лютого – День безпечного Інтернету;

9 лютого – Міжнародний день стоматолога;

11 лютого – Всесвітній день хворого;

14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника;

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;

17 лютого – День спонтанного прояву доброти;

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні;

21 лютого – Міжнародний день рідної мови;

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;

28 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

28 лютого – 6 березня – Масляна.

Також у лютому українці відзначатимуть велике церковне свято – Стрітення Господнє, яке завжди припадає на 15 число. Воно символізує зустріч Божого Сина з людством.

Протягом 2022 року в Україні офіційно буде десять святкових днів. Національний банк України опублікував традиційний календар роботи банківської системи на період вихідних.