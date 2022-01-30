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    Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

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    У лютому українці працюватимуть 20 днів - Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці
    У лютому українці працюватимуть 20 днів
    фото з відкритих джрел

    У лютому українці відзначатимуть велике церковне свято – Стрітення Господнє

    У лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.

    У лютому жителі України працюватимуть 20 днів, а відпочиватимуть традиційно по суботах та неділях.

    Вихідні у лютому 2022:

    • 5-6 лютого;
    • 12-13 лютого;
    • 19-20 лютого;
    • 26-27 лютого.

    Свята у лютому 2022:

    • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
    • 6 лютого – Міжнародний день бармена;
    • 8 лютого – День безпечного Інтернету;
    • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога;
    • 11 лютого – Всесвітній день хворого;
    • 14 лютого – День святого Валентина, День комп’ютерника;
    • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє;
    • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти;
    • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні;
    • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови;
    • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
    • 28 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
    • 28 лютого – 6 березня – Масляна.

    Також у лютому українці відзначатимуть велике церковне свято – Стрітення Господнє, яке завжди припадає на 15 число. Воно символізує зустріч Божого Сина з людством.

    Протягом 2022 року в Україні офіційно буде десять святкових днів. Національний банк України опублікував традиційний календар роботи банківської системи на період вихідних.

    Теги: вихідні Національний банк свята українці
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    Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці