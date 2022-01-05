Як працюватимуть банки у 2022 році: графік вихідних

у зв’язку з перенесенням робочих днів у березні та червні 2022 року банки здійснюватимуть міжбанківські платежі через СЕП

Незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 23/7

Протягом 2022 року в Україні офіційно буде десять святкових днів. Національний банк України опублікував традиційний календар роботи банківської системи на період вихідних.

Отже, згідно із законодавством України святковими та офіційними вихідними днями цьогоріч будуть:

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

24 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День Незалежності України;

14 жовтня – День захисників і захисниць України;

25 грудня – Різдво Христове.

У зв’язку з цим дні роботи банківської системи України у 2022 році переносяться з:

понеділка 7 березня – на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня – на суботу 2 липня.

Незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 23/7. Тож банки матимуть змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень.

Скористатися цією можливістю чи ні – банк визначає самостійно, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

Водночас у зв’язку з перенесенням робочих днів у березні та червні 2022 року банки здійснюватимуть міжбанківські платежі через СЕП:

5 – 8 березня 2022 року – датою банківського дня 9 березня 2022 року;

12 березня 2022 року – датою банківського дня 12 березня 2022 року;

25 – 28 червня 2022 року – датою банківського дня 29 червня 2022 року;

2 липня 2022 року – датою банківського дня 2 липня 2022 року.

7 березня і 27 червня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції.

Крім того, банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Як раніш повідомлялося, Кабінет Міністрів України у 2022 році переніс робочі дні з 7 на 12 березня та з 27 червня на 2 липня.