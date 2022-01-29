Нацбанк розповів, хто у січні скуповує валюту

Топпосадовець НБУ назвав основні причини формування чистого попиту.

Національний банк розповів, хто на початку 2022 року формував додатковий попит на валюту. Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час круглого столу «Валютна та монетарна політика НБУ. Підсумки та прогнози».

«Чиста купівля валюти клієнтами за спот-операціями за 16 робочих днів січня становила близько $1,1 млрд. Ми не спостерігаємо панічної поведінки з боку населення. Ми оцінюємо попит за готівковими та безготівковими операціями як помірний – він становить $230 млн», – сказав він.

Топпосадовець НБУ назвав основні причини формування чистого попиту.

«Перш за все це психологічний чинник. Він провокував значний попит на валюту з боку нерезидентів. Він з початку року становив понад 380 млн, тоді як в населення – $230 млн», – розповів Юрій Гелетій.

Зберігається значний попит на валюту з боку імпортерів енергоресурсів та високий попит на споживчі товари з боку населення.

«Ми не спостерігаємо суттєвого зростання попиту з боку юридичних осіб, ФОПів по каналу валютної лібералізації, яку ми зробили в купівлі валюти без зобов'язань. Якщо в середному в минулому році показник становив $11,2 млн, то протягом січня ми спостерігали зростання лише до $15 млн», – зазначив він.

Юрій Гелетій сказав, що залишки на ностро-рахунках українських банків в іноземних банках становлять понад $6 млрд.

«Абсолютно адекватні розміри валюти в касах банків – понад $1 млрд. І готівкові курсу несуттєво відрязняються від міжбанківського», – заявив він.

Нагадаємо, експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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