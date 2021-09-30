«Слуга» Устенко та політолог Співак посварились на шоу: «не поділили» дороги

Чоловіки влаштували перепалку під час обговорення теми «Великого будівництва»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Устенко та політолог Дмитро Співак влаштували перепалку на телешоу під час обговорення теми «Великого будівництва». Конфлікт стався в ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

Політолог Дмитро Співак звернув увагу на збільшення вартості доріг. За словами Співака, ціна на будівництво збільшилася удвічі. Устенко попросив спікера уточнити деталі в цифрах. У зв'язку з тим, що нардеп, попросивши уточнення, перебив Дмитра співака, між ними сталася в студії перепалка.

Дмитро Співак: «Давайте зробимо так: Або я договорю і мене ніхто не перебиватиме, або я замовкаю, все давайте, я замовкаю. Може бути, я піду? Давайте я піду… на ваш превеликий жаль, ваша думка мені взагалі нецікава. Спілкуюся я не з вами…», – заявив Співак.

Устенко його перебив і заявив: «А з ким ви спілкуєтеся? Виходьте зі студії».

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