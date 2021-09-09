«Закрийте рота»: Шуфрич посварився зі «слугою народу» у прямому ефірі

Причиною сварки став газ

Народний депутат від «Опозиційної платформи - За життя» Нестор Шуфрич і його колега по парламенту від «Слуги народу» Юрій Камельчук влаштували сварку в прямому ефірі. Це сталося у програмі «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24».

Під час спічу Нестора Шуфрича щодо ситуації із забезпеченням України газом Юрій Камельчук кілька разів перебивав його, не погоджуючись з аргументами.

Шуфрич не витримав перебивань і зупинив «слугу народу» викриками: «Так закрийте вже рота!».

Раніше народний депутат з фракції «Слуга народу Юрій Камельчук заступник голови ВО «Свобода» Андрій Іллєнко «побили горщики» в ефірі. Камельчук дорікнув опоненту розкраданням землі і прикриттям контрабанди.