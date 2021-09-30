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    Адвокатка Монтян влаштувала мордобій-шоу в ефірі кремлівського телеканалу (відео)

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    Монтян побилася із поляком під час ефіру - Адвокатка Монтян влаштувала мордобій-шоу в ефірі кремлівського телеканалу (відео)
    Монтян побилася із поляком під час ефіру
    Скріншот із відео

    Українська адвокатка Тетяна Монтян вдарила по обличчю польського політолога Якуба Корейбу в прямому ефірі

    Під час ток-шоу «Час покаже» на Першому каналі українська адвокатка Тетяна Монтян у прямому ефірі вдарила по обличчю польського політолога Якуба Корейбу. Запис ефіру опублікували на YouTube-каналі мовника.

    Інцидент стався під час обговорення кризи на окупованому Донбасі. Монтян вважала, що опонент сміється над постраждалими в конфлікті, і запитала у ведучого, чи може вона «підійти і дати експерту по фізіономії».

    Через кілька хвилин конфліктувальники зблизилися, і незважаючи на те, що між ними став ведучий, жінка дотяглася і завдала удар по обличчю Корейби.

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    Скріншот із відео
    Скріншот із відео
    Скріншот із відео
    Скріншот із відео

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    Теги: жінка
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    Адвокатка Монтян влаштувала мордобій-шоу в ефірі кремлівського телеканалу (відео)