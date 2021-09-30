Адвокатка Монтян влаштувала мордобій-шоу в ефірі кремлівського телеканалу (відео)

Українська адвокатка Тетяна Монтян вдарила по обличчю польського політолога Якуба Корейбу в прямому ефірі

Під час ток-шоу «Час покаже» на Першому каналі українська адвокатка Тетяна Монтян у прямому ефірі вдарила по обличчю польського політолога Якуба Корейбу. Запис ефіру опублікували на YouTube-каналі мовника.

Інцидент стався під час обговорення кризи на окупованому Донбасі. Монтян вважала, що опонент сміється над постраждалими в конфлікті, і запитала у ведучого, чи може вона «підійти і дати експерту по фізіономії».

Через кілька хвилин конфліктувальники зблизилися, і незважаючи на те, що між ними став ведучий, жінка дотяглася і завдала удар по обличчю Корейби.