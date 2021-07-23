Милованов і Шахов влаштували перепалку у прямому ефірі: «Я приїхав на самокаті, а ви – на Maybach» (відео)
Милованов звинуватив Шахова в тому, що він їздить на елітному авто, а сам розповідає про бідність українців
Народний депутат Сергій Шахов і радник глави Офісу президента Тимофій Милованов влаштували скандал в прямому ефірі на телебаченні.
Конфлікт стався в ефірі програми на каналі «Україна 24». Милованов звинуватив Шахова в тому, що він їздить на елітному авто, а сам розповідає про бідність українців.
«Сергію, на якій машині ви сюди приїхали? Я приїхав на самокаті, а ви на чому? На Maybach?», – сказав радник глави ОП.
Шахов сказав, що приїхав на авто марки Toyota. За його словами, автівка проїхала 100 тисяч кілометрів.
Варто зазначити, що депутатські перепалки в ефір телеканалів стали типовим явищем. Нещодавно депутати від «Слуги народу» Ірина Верещук і від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували перепалку в ефірі токшоу.
Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати».
«Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красиве прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю», – заявив Шуфрич.
У відповідь Верещук закликала колегу поводитися коректно.
Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.
До слова, у червні «Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.