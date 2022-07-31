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Військові за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян

Дзвенислава Карплюк
31 липня, 23:45 glavcom.ua
Військові за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян
ЗСУ за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян
фото з відкритих джерел

Склади та бази знищено у Запорізькій, Херсонській областях та в Донецьку

Збройні сили України за добу знищили два склади зброї та чотири бази російських окупантів. Склади та бази знищили у Запорізькій, Херсонській областях та в Донецьку.  Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

«Продовжуємо рубрику під назвою – знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано два склади БК і чотири бази русні», – йдеться у повідомленні.

Склади та бази окупантів були знищені в таких населених пунктах: 

  • Район Мелітополя Запорізької області – мінус база окупантів;
  • Бериславський район Херсонської області – мінус база та склад з боєкомплектом окупантів;
  • Київський район Донецька – мінус база окупантів;
  • Василівський район Запорізької області – мінус склад з боєкомплектом;
  • Район міста Токмак Запорізької області – мінус база окупантів. 

Нагадаємо, 20 липня ЗСУ атакували командний пункт окупантів у Скадовську.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Теги: ЗСУ окупанти війна

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