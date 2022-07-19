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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів на Херсонщині

    Наші авіатори впорались із завданням без втрат - ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів на Херсонщині
    Наші авіатори впорались із завданням без втрат
    фото ілюстративне

    Загалом ЗСУ знищили 65 росіян

    Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено. Про це повідомляє ОК «Південь».

    Зазначається, що також наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки.

    Загалом ЗСУ знищили 65 росіян, комплексну апаратну зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

    Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» наші літаки, але успіху не мав. Як зазначається, наші авіатори впорались із завданням без втрат.

    Нагадаємо, українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

    Як раніше повідомлялося, військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному. ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Зауважимо, російські загарбники бояться активного опору місцевого населення. У зв’язку з цим все більше рашистів відмовляються від участі у війні.

    Раніше повідомлялося, що у Криму партизани розшукують рашиста, що запускав ракети по Вінниці. Зокрема, у Севастополі партизани попереджають росіян про розплату.

    На тимчасово окупованих територіях Херсонщини теж продовжує зростати партизанський рух. Херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.

    В оперативному командуванні «Південь» заявили, що військове командування координує дії українських партизанів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів на Херсонщині