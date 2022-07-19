ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів на Херсонщині

Загалом ЗСУ знищили 65 росіян

Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено. Про це повідомляє ОК «Південь».

Зазначається, що також наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки.

Загалом ЗСУ знищили 65 росіян, комплексну апаратну зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» наші літаки, але успіху не мав. Як зазначається, наші авіатори впорались із завданням без втрат.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.

Як раніше повідомлялося, військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному. ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

Зауважимо, російські загарбники бояться активного опору місцевого населення. У зв’язку з цим все більше рашистів відмовляються від участі у війні.

Раніше повідомлялося, що у Криму партизани розшукують рашиста, що запускав ракети по Вінниці. Зокрема, у Севастополі партизани попереджають росіян про розплату.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини теж продовжує зростати партизанський рух. Херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що військове командування координує дії українських партизанів.