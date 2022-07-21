Вибухи у Скадовську: ЗСУ атакували командний пункт окупантів (фото, відео)

Українські військові знищили техніку окупантів

На Херсонщині в окупованому місті Скадовськ вночі 20 липня почали лунати вибухи. Окрім цього, там чулися постріли. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

«Були сильні вибухи, спочатку чувся вертоліт, потім стрілянина, а потім вже вибухи впереміш зі стріляниною. Після все вщухло», – розповіли місцеві.

Проте невдовзі у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили причину вибухів. Там вказали, що атакований командний пункт окупантів і скупчення їхньої техніки.

«Горить «гуманітарка і селітра», чути вибухи «подушок і матраців» і скажений вереск орків в перемішку з матюками», – йдеться у повідомленні.

Також користувачі соцмереж опублікували відео обстрілу.

Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.